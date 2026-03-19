Винисиус догнал Мбаппе. Самые результативные игроки в истории плей-офф ЛЧ

После окончания матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 известный статистический портал Opta опубликовал рейтинг лучших игроков в истории стадий плей-офф турнира по количеству результативных действий.

Рекордсменом продолжает быть португалец Криштиану Роналду, который в свое время совершил 82 голевых действия: 67 голов и 15 ассистов.

На втором месте в данном рейтинге расположился аргентинец Лионель Месси с 61 результативным действием: 49 голов и 12 ассистов.

Польский нападающий Барселоны после матчей 1/8 финала немного подтянулся к аргентинцу: 46 голевых действий (36+10).

Также отметим также, что Винисиус Жуниор догнал Килиана Мбаппе. У обоих игроков теперь по 28 результативных действий в плей-офф ЛЧ.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в стадиях плей-офф Лиги чемпионов