  4. Винисиус догнал Мбаппе. Самые результативные игроки в истории плей-офф ЛЧ
Винисиус догнал Мбаппе. Самые результативные игроки в истории плей-офф ЛЧ

Вспомним лучших футболистов по системе гол+пас на решающих стадиях турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

После окончания матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 известный статистический портал Opta опубликовал рейтинг лучших игроков в истории стадий плей-офф турнира по количеству результативных действий.

Рекордсменом продолжает быть португалец Криштиану Роналду, который в свое время совершил 82 голевых действия: 67 голов и 15 ассистов.

На втором месте в данном рейтинге расположился аргентинец Лионель Месси с 61 результативным действием: 49 голов и 12 ассистов.

Польский нападающий Барселоны после матчей 1/8 финала немного подтянулся к аргентинцу: 46 голевых действий (36+10).

Также отметим также, что Винисиус Жуниор догнал Килиана Мбаппе. У обоих игроков теперь по 28 результативных действий в плей-офф ЛЧ.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в стадиях плей-офф Лиги чемпионов

  • 82 (67+15) – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 61 (49+12) – Лионель Месси (Аргентина)
  • 46 (36+10) – Роберт Левандовски (Польша)
  • 41 (34+7) – Карим Бензема (Франция)
  • 40 (28+12) – Томас Мюллер (Германия)
  • 28 (24+4) – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 28 (16+12) – Винисиус Жуниор (Бразилия)
