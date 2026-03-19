ФОТО. Кого первым поздравил Ярмоленко? Лидер Динамо приближается к рекорду

В матче УПЛ против Александрии лидер Динамо Андрей Ярмоленко забил гол, который стал для него 119-м в истории чемпионата Украины.

Форвард приближается к рекордсмену Максиму Шацких, у которого 124 точных удара в чемпионатах Украины.

Интересно, что сразу после гола Ярмоленко отдельно побежал поздравить Мацея Кендзерека, тренера по стандартным положениям киевской команды.