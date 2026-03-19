ФОТО. Пономаренко повторил рекорд УПЛ. Догнал легенду Шахтера

Форвард Динамо Матвей Пономаренко забил гол в ворота Александрии и продлил свою голевую серию в УПЛ до семи кряду встреч, за которые игрок оформил 9 голов.

Новичок сборной Украины повторил рекорд Андрея Воробья по количеству матчей чемпионата Украины подряд с забитыми мячами среди украинских игроков. – 7 игр.

Однако до общего рекорда экс-игрока Шахтера Алекса Тейшейры далеко.

У бразильца была серия из 10 кряду матчей УПЛ с точными ударами (удалось забить 17 мячей).