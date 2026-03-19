  4. ФОТО. Пономаренко повторил рекорд УПЛ. Догнал легенду Шахтера
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 15:25 | Обновлено 19 марта 2026, 15:36
1517
4

ФОТО. Пономаренко повторил рекорд УПЛ. Догнал легенду Шахтера

Семь кряду матчей с голами в чемпионате Украины

ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Матвей Пономаренко забил гол в ворота Александрии и продлил свою голевую серию в УПЛ до семи кряду встреч, за которые игрок оформил 9 голов.

Новичок сборной Украины повторил рекорд Андрея Воробья по количеству матчей чемпионата Украины подряд с забитыми мячами среди украинских игроков. – 7 игр.

Однако до общего рекорда экс-игрока Шахтера Алекса Тейшейры далеко.

У бразильца была серия из 10 кряду матчей УПЛ с точными ударами (удалось забить 17 мячей).

Матвей Пономаренко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Андрей Воробей Александрия - Динамо
Иван Зинченко
Микола Унгурян
настпуного туру може продовжити. 
Воробья мав би обійти, а от з бразильцями навряд чи потягається, поки що...
за 7 матчів вийшов в кращі бомбардири УПЛ
Перець
Костюк красава що довірив місце в основі
New Zelander
Радий за Пономаренка але до нашого Тейшейри йому ще й справді далеко. Але я б був не проти якби побив і його рекорд. 
