Украина. Премьер лига19 марта 2026, 15:25 | Обновлено 19 марта 2026, 15:36
ФОТО. Пономаренко повторил рекорд УПЛ. Догнал легенду Шахтера
Семь кряду матчей с голами в чемпионате Украины
Форвард Динамо Матвей Пономаренко забил гол в ворота Александрии и продлил свою голевую серию в УПЛ до семи кряду встреч, за которые игрок оформил 9 голов.
Новичок сборной Украины повторил рекорд Андрея Воробья по количеству матчей чемпионата Украины подряд с забитыми мячами среди украинских игроков. – 7 игр.
Однако до общего рекорда экс-игрока Шахтера Алекса Тейшейры далеко.
У бразильца была серия из 10 кряду матчей УПЛ с точными ударами (удалось забить 17 мячей).
Воробья мав би обійти, а от з бразильцями навряд чи потягається, поки що...
за 7 матчів вийшов в кращі бомбардири УПЛ