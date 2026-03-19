  4. Ярмоленко забил 119-й гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
19 марта 2026, 13:33
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 119-й гол в своей карьере в рамках Премьер-лиги. Случилось это в матче 21-го тура.

В четверг, 19 марта, подопечные Игоря Костюка встретились с «Александрией» на стадионе «Ника». Игра началась в 13:00 по киевскому времени.

На четвертой минуте опытный украинский футболист успешно сыграл возле ворота соперника – после того как мяч отскочил к вингеру, Ярмоленко нанес точный удар и прошил голкипера «горожан».

Ярмоленко закрепился на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги и приблизился к рекорду легендарного экс-динамовца Максима Шацких, в активе которого 124 результативных удара.

Второе место занимает нынешний тренер сборной Украины Сергей Ребров, который забил 123 мяча.

Таким образом, Ярмоленко необходимо забить пять раз, чтобы сравняться с Шацких, и шесть голов потребуется для выхода на единоличное первое место.

Найкращі бомбардири чемпіонатів України

Гравець

Клуби (голи)

Голи

1.

Максим ШАЦЬКИХ

Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)

124

2.

Сергій РЕБРОВ

Шахтар (10), Динамо (113)

123

3.

Андрій ЯРМОЛЕНКО

Динамо

119

4.

Євген СЕЛЕЗНЬОВ

Арсенал (19), Шахтар (24Ї, Дніпро (68), Колос (5), Минай (1)

117

5.

Андрій ВОРОБЕЙ

Шахтар (80), Дніпро (12), Арсенал (9), Металіст (4)

105

6.

ЖУНІОР МОРАЕС

Металург Д (35), Динамо (22), Шахтар (46)

103

7.

Олександр ГЛАДКИЙ

Металіст (1), Харків (14), Шахтар (42), Дніпро (2),

99

Карпати (23), Чорноморець (3), Зоря (14)

8.

Олександр ГАЙДАШ

Таврія (85), Металург М (10)

95

9.

Марко ДЕВИЧ

Волинь (2), Металіст (84), Шахтар (4)

90

Сергій МІЗІН

Динамо (16), Дніпро (8), Чорноморець (2),

90

ЦСКА/Арсенал (24), Карпати (25), Кривбас (7), Металіст (8)

