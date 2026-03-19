Ярмоленко забил 119-й гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 119-й гол в своей карьере в рамках Премьер-лиги. Случилось это в матче 21-го тура.

В четверг, 19 марта, подопечные Игоря Костюка встретились с «Александрией» на стадионе «Ника». Игра началась в 13:00 по киевскому времени.

На четвертой минуте опытный украинский футболист успешно сыграл возле ворота соперника – после того как мяч отскочил к вингеру, Ярмоленко нанес точный удар и прошил голкипера «горожан».

Ярмоленко закрепился на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги и приблизился к рекорду легендарного экс-динамовца Максима Шацких, в активе которого 124 результативных удара.

Второе место занимает нынешний тренер сборной Украины Сергей Ребров, который забил 123 мяча.

Таким образом, Ярмоленко необходимо забить пять раз, чтобы сравняться с Шацких, и шесть голов потребуется для выхода на единоличное первое место.

Найкращі бомбардири чемпіонатів України