ВИДЕО. Ярмоленко шокировал Александрию и забил 119-й гол в Премьер-лиге
Вингер киевского «Динамо» огорчил соперника на четвертой минуте в матче 21-го тура
«Александрия» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 19 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Ника», стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
На 4-й минуте вингер Андрей Ярмоленко успешно сыграл в штрафной соперника и сделал счет 1:0. Опытный украинский футболист забил 119-й гол в Премьер-лиге за всю карьеру.
В нынешнем сезоне 36-летний вингер провел 23 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть результативных ударов.
Гол в ворота «Александрии» стал седьмым для Ярмоленко в кампании 2025/26.
ВИДЕО. Ярмоленко шокировал Александрию и забил 119-й гол в Премьер-лиге
