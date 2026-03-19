13-й матч подряд. Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Каталонцы в очередной раз не смогли сыграть «сухой» матч в турнире
Барселона вновь обновила клубный антирекорд, пропустив в 13 матчах подряд Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
В этот раз серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в домашнем матче 1/8 финала сезона 2025/26, в котором Барселона победила Ньюкасл Юнайтед со счётом 7:2.
В последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом матче 1/4 финала каталонцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.
Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (13)
- Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1
- Барселона – Копенгаген – 4:1
- Славия – Барселона – 2:4
- Барселона – Айнтрахт – 2:1
- Челси – Барселона – 3:0
- Брюгге – Барселона – 3:3
- Барселона – Олимпиакос – 6:1
- Барселона – ПСЖ – 1:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
- Интер – Барселона – 4:3
- Барселона – Интер – 3:3
- Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мудрик до сих пор ожидает решения Английской футбольной ассоциации
Лапин объяснил, почему бой с Деонтеем сорвался