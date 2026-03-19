13-й матч подряд. Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Барселона вновь обновила клубный антирекорд, пропустив в 13 матчах подряд Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В этот раз серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в домашнем матче 1/8 финала сезона 2025/26, в котором Барселона победила Ньюкасл Юнайтед со счётом 7:2.

В последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом матче 1/4 финала каталонцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

