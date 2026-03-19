  13-й матч подряд. Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
19 марта 2026, 11:51
Каталонцы в очередной раз не смогли сыграть «сухой» матч в турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона вновь обновила клубный антирекорд, пропустив в 13 матчах подряд Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В этот раз серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в домашнем матче 1/8 финала сезона 2025/26, в котором Барселона победила Ньюкасл Юнайтед со счётом 7:2.

В последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом матче 1/4 финала каталонцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (13)

  • Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1
  • Барселона – Копенгаген – 4:1
  • Славия – Барселона – 2:4
  • Барселона – Айнтрахт – 2:1
  • Челси – Барселона – 3:0
  • Брюгге – Барселона – 3:3
  • Барселона – Олимпиакос – 6:1
  • Барселона – ПСЖ – 1:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
  • Интер – Барселона – 4:3
  • Барселона – Интер – 3:3
  • Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
Комментарии 0
