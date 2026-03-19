  4. Без шансов. Легендарный игрок Шахтера дал прогноз на матч горняков с Лехом
19 марта 2026, 11:08
Сергей Ященко считает, что команда Арды Турана без проблем выйдет в четвертьфинал Лиги конференций

Шахтер. Лех – Шахтер

Сегодня, 19 марта в Кракове «Шахтер» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха» (начало поединка – в 22:00). Напомним, что первая встреча этих соперников завершилась уверенной победой украинской команды со счетом 3:1. Ожиданиями от предстоящей игры эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился легендарный полузащитник донецкой команды Сергей Ященко.

– Я не сомневаюсь в том, что «Шахтер» пройдет в следующий раунд Лиги конференций, – сказал Ященко. – В первом матче в Познани «горняки» показали содержательный футбол, и это несмотря на то, что команда только начала официальные поединки после зимней паузы. Команда тактически выглядела грамотно, не говоря уже об индивидуальном мастерстве, в котором украинский коллектив на голову превосходил своего оппонента.

Верю, что и сегодня подопечные Арды Турана продемонстрируют не менее качественный футбол и добьются максимального результата. Очки в копилку коэффициентов очень нужны, как «Шахтеру», так и нашей стране в целом.

Что касается характера предстоящей игры, то, думаю, «Лех» пойдет вперед большими силами, но делать это будет осторожно, памятуя о том, как их наказывали на домашнем поле. «Горнякам» важно не пропустить в первые 20 минут, потом станет полегче.

Также считаю, что в этой игре потеря основных центральных защитников Николая Матвиенко и Валерия Бондаря не скажется на общем потенциале команды. Более того, я почему-то уверен, что «Шахтер» не пропустит. Если же говорить конкретно, то ставлю на победу донетчан – 2:0.

Сергей Демьянчук
