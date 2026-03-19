Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Вирт объяснил, что может помешать Металлисту 1925 разбить Полтаву в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 11:08
Вирт объяснил, что может помешать Металлисту 1925 разбить Полтаву в УПЛ

Специалист не верит в сенсацию

НК Верес. Юрий Вирт

Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Металлиста 1925 года против СК Полтава в 21 туре Украинской Премьер-лиги.

– Металлист 1925 – Полтава. Матч, где есть откровенный фаворит и аутсайдер. Что может помешать подопечным Младена Бартуловича легко получить три турнирных балла в этом матче?

– Думаю, помешать Металлисту 1925 может только их настроение на игру. Если подопечные Бартуловича еще до игры подумают, что три очка уже в кармане, и выйдут просто сыграть на одной ноге – могут быть наказаны за это. Думаю, Младен Бартулович проведет разговор. У СК Полтава шансов нет. Я не вижу, за счет чего Полтава может умерить мощную команду Металлиста 1925.

Я действительно считаю, что Металлист 1925 набрал хороший ход. Они могут побороться за место в тройке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги по итогам сезона, – сказал Вирт.

Юрий Вирт Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полтава Металлист 1925
Олег Вахоцкий
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем