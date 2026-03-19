Вирт объяснил, что может помешать Металлисту 1925 разбить Полтаву в УПЛ

Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Металлиста 1925 года против СК Полтава в 21 туре Украинской Премьер-лиги.

– Металлист 1925 – Полтава. Матч, где есть откровенный фаворит и аутсайдер. Что может помешать подопечным Младена Бартуловича легко получить три турнирных балла в этом матче?

– Думаю, помешать Металлисту 1925 может только их настроение на игру. Если подопечные Бартуловича еще до игры подумают, что три очка уже в кармане, и выйдут просто сыграть на одной ноге – могут быть наказаны за это. Думаю, Младен Бартулович проведет разговор. У СК Полтава шансов нет. Я не вижу, за счет чего Полтава может умерить мощную команду Металлиста 1925.

Я действительно считаю, что Металлист 1925 набрал хороший ход. Они могут побороться за место в тройке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги по итогам сезона, – сказал Вирт.