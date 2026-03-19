ВИДЕО. Флик отреагировал на безумную победу Барселоны в Лиге чемпионов

Испанский клуб разгромил английский «Ньюкасл» со счетом 7:2 в матче 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

В среду, 18 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и английский «Ньюкасл».

Каталонский клуб уничтожил соперника со счетом 7:2 и завоевал путевку в следующий раунд, одолев соперника по сумме двух игр ( в первом матче команды сыграли вничью – 1:1).

После финального свистка наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов и поделился эмоциями после разгромной победы.

Немецкий специалист признался, что в первом тайме его подопечные регулярно имели трудности, но сумели уйти на перерыв, забив три гола в ворота соперника.

Перед стартом второй половины игры Флик попросил футболистов «Барселоны» играть более осторожно, чтобы не допустить контратак английского клуба.

По теме:
Собственный рекорд устоял. Бавария была сильнее Аталанты на 8 голов
Тоттенхэм не проигрывает дома в еврокубках уже 25 матчей
Ньюкасл и Тоттенхэм – команды с самой плохой защитой в топ-5 лигах
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 19 марта 2026, 09:00 15
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Смешно немного такое писать в нынешних реалиях турнирки, но вице-чемпион против чемпиона

В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Футбол | 18 марта 2026, 10:27 9
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити

Голкипер сборной Украины сделал три сейва в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов

Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Футбол | 18.03.2026, 12:51
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера
Футбол | 19.03.2026, 08:44
Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера
Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Футбол | 18.03.2026, 19:51
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Популярные новости
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 7
Бокс
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 10
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 8
Футбол
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
17.03.2026, 13:08 8
Другие виды
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 22
Футбол
