ВИДЕО. Флик отреагировал на безумную победу Барселоны в Лиге чемпионов
Испанский клуб разгромил английский «Ньюкасл» со счетом 7:2 в матче 1/8 финала
В среду, 18 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и английский «Ньюкасл».
Каталонский клуб уничтожил соперника со счетом 7:2 и завоевал путевку в следующий раунд, одолев соперника по сумме двух игр ( в первом матче команды сыграли вничью – 1:1).
После финального свистка наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов и поделился эмоциями после разгромной победы.
Немецкий специалист признался, что в первом тайме его подопечные регулярно имели трудности, но сумели уйти на перерыв, забив три гола в ворота соперника.
Перед стартом второй половины игры Флик попросил футболистов «Барселоны» играть более осторожно, чтобы не допустить контратак английского клуба.
