ВИДЕО. Флик отреагировал на безумную победу Барселоны в Лиге чемпионов

В среду, 18 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и английский «Ньюкасл».

Каталонский клуб уничтожил соперника со счетом 7:2 и завоевал путевку в следующий раунд, одолев соперника по сумме двух игр ( в первом матче команды сыграли вничью – 1:1).

После финального свистка наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов и поделился эмоциями после разгромной победы.

Немецкий специалист признался, что в первом тайме его подопечные регулярно имели трудности, но сумели уйти на перерыв, забив три гола в ворота соперника.

Перед стартом второй половины игры Флик попросил футболистов «Барселоны» играть более осторожно, чтобы не допустить контратак английского клуба.

