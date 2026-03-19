Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный разгром Ньюкасла: Барселона повторила исторический подвиг
Лига чемпионов
19 марта 2026, 05:53
Невероятный разгром Ньюкасла: Барселона повторила исторический подвиг

Каталонский гранд в третий раз в истории Лиги чемпионов отправил семь мячей в ворота соперника

19 марта 2026, 05:53
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» в третий раз за время своих выступлений в Лиге чемпионов УЕФА сумела отправить семь мячей в ворота соперника за один матч. По данным статистического ресурса Opta, ранее подобная результативность покорялась «сине-гранатовым» лишь дважды.

В марте 2012 года на стадии 1/8 финала каталонцы разгромили леверкузенский «Байер» со счетом 7:1.

Спустя четыре года, в сентябре 2016-го, жертвой испанского гранда стал шотландский «Селтик», пропустивший семь безответных мячей в рамках группового этапа турнира. Нынешний успех в поединке против «Ньюкасла» позволил команде обновить свои исторические рекорды.

По теме:
СЛОТ: «Думаю, этот матч наглядно продемонстрировал силу его характера»
Флик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Атлетико в ЛЧ
УЕФА выбрала претендентов: кто станет главным героем недели в ЛЧ?
Михаил Олексиенко Источник: Opta
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Футбол | 18 марта 2026, 23:55 2
Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ

Вторая игра 1/8 финала еврокубка в Лондоне завершился со счетом 3:2 в пользу шпор

Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Футбол | 19 марта 2026, 05:18 0
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера

Луис Энрике не рассматривает россиянина как основного голкипера команды

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Футбол | 18.03.2026, 20:57
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18.03.2026, 09:38
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футбол | 18.03.2026, 07:43
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 5
Бокс
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
17.03.2026, 07:44 8
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
18.03.2026, 19:51 45
Футбол
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 86
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксёра, с которым он отказался бы драться
Кроуфорд назвал единственного боксёра, с которым он отказался бы драться
17.03.2026, 07:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем