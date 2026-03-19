Невероятный разгром Ньюкасла: Барселона повторила исторический подвиг

Каталонская «Барселона» в третий раз за время своих выступлений в Лиге чемпионов УЕФА сумела отправить семь мячей в ворота соперника за один матч. По данным статистического ресурса Opta, ранее подобная результативность покорялась «сине-гранатовым» лишь дважды.

В марте 2012 года на стадии 1/8 финала каталонцы разгромили леверкузенский «Байер» со счетом 7:1.

Спустя четыре года, в сентябре 2016-го, жертвой испанского гранда стал шотландский «Селтик», пропустивший семь безответных мячей в рамках группового этапа турнира. Нынешний успех в поединке против «Ньюкасла» позволил команде обновить свои исторические рекорды.