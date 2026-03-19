  4. Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
19 марта 2026, 05:18
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера

Луис Энрике не рассматривает россиянина как основного голкипера команды

Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может сменить клубную прописку по завершении текущего сезона.

Согласно сведениям издания L’Equipe, основным мотивом для ухода игрока является его нежелание мириться с ролью запасного вратаря в парижском гранде. Источник утверждает, что ряд европейских коллективов уже начали зондировать почву относительно возможного трансфера француза.

Параллельно с этим сообщается, что грядущим летом руководство «ПСЖ» намерено активно изучать трансферный рынок в поисках нового «первого номера» на сезон-2026/2027.

По имеющейся информации, главный тренер парижан Луис Энрике не планирует делать ставку на россиянина Матвея Сафонова как на основного голкипера команды.

Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
