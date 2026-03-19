УЕФА выбрала претендентов: кто станет главным героем недели в ЛЧ?

Пресс-служба УЕФА опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам прошедших матчей.

В число претендентов вошли:

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи, который внес вклад в разгром «Галатасарая» (4:0), отметившись забитым мячом.

Лидер атаки «Реала» Винисиус Жуниор, чей дубль обеспечил мадридцам победу в напряженном противостоянии с «Манчестер Сити» (2:1).

Вингер «Барселоны» Рафинья, продемонстрировавший феноменальную результативность в игре против «Ньюкасла» (7:2): на счету бразильца два гола и две голевые передачи.

Хавбек «Спортинга» Франсишку Тринкау, который помог своей команде разгромить «Буде-Глимт» (5:0), записав в свой актив два ассиста.

Голосование за победителя уже открыто на официальных ресурсах турнира.