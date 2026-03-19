19 марта 2026, 04:10
КОМПАНИ: «Мы настраиваемся на футбол высочайшего уровня»

Тренер Баварии – о предстоящем матче с Реалом

Тренер «Баварии» Венсан Компани поделился эмоциями после триумфального выхода мюнхенцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч немецкий гранд оказался сильнее «Аталанты» (6:1 в первой игре и 4:1 в ответной).

О прошедшем поединке:

«Я искренне горжусь своими футболистами: их самоотдачей, результативностью и тем драйвом, который они показали. Имея столь солидный задел после первого матча, сохранить такую концентрацию непросто. В целом, это отличный день для всей структуры клуба».

О дебютных минутах Офли и Павича:

«В такой команде, как «Бавария», молодым талантам крайне сложно пробиться в состав. Искренне надеюсь, что они прочувствовали важность момента. Эти парни давно работают с основной обоймой, и я рад, что их время наконец настало».

О грядущей битве с «Реалом» в 1/4 финала:

«Это противостояние колоссального значения для обеих сторон. Текущая форма не имеет решающего значения. Статус этого матча определяет великая история клубов и невероятный подбор исполнителей.

Мы настраиваемся на футбол высочайшего уровня. Уверен, даже нейтральные фанаты получат массу впечатлений. Но наша цель неизменна – победа и путевка в следующий раунд», – подытожил Компани.

Михаил Олексиенко Источник: Bayern & Germany
Пономаренко попал в поле зрения клубов АПЛ
