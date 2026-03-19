Гарри Кейн превзошел достижения Шевченко и Ибрагимовича в ЛЧ

Форвард «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Аталанты» (4:1). Благодаря этим успехам в активе английского нападающего теперь значится 50 забитых мячей в 66 матчах престижнейшего еврокубка.

Кейну удалось оставить позади таких легенд мирового футбола, как Андрей Шевченко и Златан Ибрагимович, которые завершили свои выступления в турнире с показателем в 48 голов. Кроме того, англичанин превзошел достижение великого Альфредо Ди Стефано, на счету которого было 49 результативных ударов.

На данный момент Кейн занимает 10-ю позицию в рейтинге лучших снайперов за всю историю Лиги чемпионов, разделяя ее с египтянином Мохамедом Салахом и французом Тьерри Анри – у всех троих по 50 голов.

Безоговорочным лидером списка остается Криштиану Роналду: португалец, защищавший цвета «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса», забил 140 мячей.