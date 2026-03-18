  4. ВИДЕО. Это нокаут? Ливерпуль громит Галатасарай со счетом 4:0 в ЛЧ
Лига чемпионов
18 марта 2026, 23:29 |
247
0

ВИДЕО. Это нокаут? Ливерпуль громит Галатасарай со счетом 4:0 в ЛЧ

«Красные» на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов

18 марта 2026, 23:29 |
247
0
ВИДЕО. Это нокаут? Ливерпуль громит Галатасарай со счетом 4:0 в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уверенно переигрывает «Галатасарай» на «Энфилде». По ходу второго тайма счет 4:0 в пользу хозяев.

Начало разгрома положил Доминик Собослаи, открывший счет на 25-й минуте. Сразу после перерыва преимущество «красных» удвоил Уго Экитике (51), а уже через две минуты третий мяч забил Райан Гравенберх. На 62-й минуте забил Мо Салах, который реабилитировался после нереализованного пенальти.

Напомним, первый матч завершился победой турецкого клуба (1:0), однако сейчас «Ливерпуль» полностью контролирует ситуацию и уверенно шагает к четвертьфиналу турнира.

ВИДЕО. Это нокаут? Ливерпуль громит Галатасарай со счетом 4:0 в ЛЧ

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
