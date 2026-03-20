Решение принято. Рома определилась с будущим Довбика

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик продолжает восстанавливаться после травмы.

В то же время «Рома» взяла в аренду нападающего Дониэлла Малена, который уже забил семь голов в девяти матчах. Как отмечает источник, римский клуб планирует выкупить летом голландца у «Астон Виллы» и рассчитывает на Малена в качестве основного нападающего. В свою очередь Довбик будет играть роль второго форварда в команде, если решит продолжить карьеру в Риме.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.