Бывший вратарь Динамо и сборной Украины принял участие в договорном матче

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Максим Коваль рассказал, как в свое время сыграл в договорном матче за греческий клуб «Каламата», сам об этом не подозревая.

«У меня было предложение от «Ариса», но полгода я должен был отыграть в Каламате. Я поехал туда, начал играть. В плей-офф была ситуация, футболисты сдали матч и их выгнали. Чувствовал ли я во время матча, что это договорная встреча? Мы проигрывали до 30 минуты 0:4, были нелепые голы.

Я пришел в отель, позвонил президенту, он меня спросил, могли ли эти ребята [сдать матч]? Потом я начал пересматривать матч и все понял», – сказал Коваль.