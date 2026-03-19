  4. Бывший вратарь Динамо и сборной Украины принял участие в договорном матче
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины принял участие в договорном матче

Коваль рассказал свою историю в Греции

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Максим Коваль рассказал, как в свое время сыграл в договорном матче за греческий клуб «Каламата», сам об этом не подозревая.

«У меня было предложение от «Ариса», но полгода я должен был отыграть в Каламате. Я поехал туда, начал играть. В плей-офф была ситуация, футболисты сдали матч и их выгнали. Чувствовал ли я во время матча, что это договорная встреча? Мы проигрывали до 30 минуты 0:4, были нелепые голы.

Я пришел в отель, позвонил президенту, он меня спросил, могли ли эти ребята [сдать матч]? Потом я начал пересматривать матч и все понял», – сказал Коваль.

По теме:
Источник: тренера клуба УПЛ подозревают в договорных матчах
Скандал в MLS. Двое игроков пожизненно отстранены за ставки
Суперлига Китая: от футбольного рая до рассадника договорняков и коррупции
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 19 марта 2026, 11:10 37
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

Определены полуфинальные пары национального кубка

Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Бокс | 19 марта 2026, 09:33 0
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере

Лапин объяснил, почему бой с Деонтеем сорвался

ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Футбол | 19.03.2026, 03:55
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20.03.2026, 00:04
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
«Уровень ветеранского футбола». Саленко оценил разгромную победу Динамо
Футбол | 19.03.2026, 16:25
«Уровень ветеранского футбола». Саленко оценил разгромную победу Динамо
«Уровень ветеранского футбола». Саленко оценил разгромную победу Динамо
Популярные новости
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 11
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 24
Футбол
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 3
Бокс
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 20
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
18.03.2026, 05:55 5
Бокс
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 8
Бокс
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
19.03.2026, 04:55 2
Другие виды
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 18
Футбол
