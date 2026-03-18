Зубков установил рекорд среди украинцев по ассистам в чемпионате Турции
Игрок Трабзонспора отметился очередной результативной передачей в Суперлиге
29-летний полузащитник Трабзонспор Александр Зубков стал рекордсменом среди украинцев по количеству результативных передач в чемпионате Турции.
Произошло это в матче 27-го тура Суперлиги, в котором Трабзонспор на выезде победил Эюпспор со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит как раз после передачи украинца.
Теперь в активе Зубкова 9 ассистов в чемпионате Турции, ни один другой украинский футболист не имел в своем активе такого количества в Суперлиге.
Украинцы с наибольшим количеством результативных передач в чемпионате Турции
- 9 – Александр Зубков (9 – Трабзонспор)
- 8 – Николай Морозюк (8 – Ризеспор)
- 7 – Сергей Рыбалка (7 – Сивасспор)
- 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
- 6 – Сергей Ребров (6 – Фенербахче)
Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор
- 48 матчей (39 – Суперлига, 8 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
- 11 голов (9 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 9 ассистов (9 – Суперлига)
