Зубков установил рекорд среди украинцев по ассистам в чемпионате Турции

29-летний полузащитник Трабзонспор Александр Зубков стал рекордсменом среди украинцев по количеству результативных передач в чемпионате Турции.

Произошло это в матче 27-го тура Суперлиги, в котором Трабзонспор на выезде победил Эюпспор со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит как раз после передачи украинца.

Теперь в активе Зубкова 9 ассистов в чемпионате Турции, ни один другой украинский футболист не имел в своем активе такого количества в Суперлиге.

Украинцы с наибольшим количеством результативных передач в чемпионате Турции

9 – Александр Зубков (9 – Трабзонспор)

8 – Николай Морозюк (8 – Ризеспор)

7 – Сергей Рыбалка (7 – Сивасспор)

7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)

6 – Сергей Ребров (6 – Фенербахче)

