В четверг, 19 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Порту» и «Штутгартом». По киевскому времени игра начнется в 22:00. В первой игре победу со счетом 2:1 одержали португальцы.

Порту

Команда Франческо Фариоли проводит текущий сезон очень уверенно. После 26 туров чемпионата Португалии на балансе «Порту» есть 69 очков, благодаря которым он находится на вершине турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Спортинга», на данный момент составляет уже 7 баллов, однако столичный коллектив сыграл на 1 матч меньше. В национальном кубке «Порту» дошел до полуфинала, где противостоит тому же «Спортингу».

На основном этапе Лиги Европы португальцы завоевали 17 зачетных пунктов, чего было достаточно, чтобы сразу квалифицироваться в 1/8 финала.

Штутгарт

После не слишком удачного предыдущего сезона швабы пытаются вернуть себе утраченные позиции. За 26 туров Бундеслиги коллективу удалось набрать 50 зачетных пунктов, которые пока позволяют ему находиться на 4 месте общего зачета. Расстояние в таблице довольно не большое – от 2-й позиции «Штутгарт» отстает на 8 очков, а 6-ю опережает на 5 баллов. В Кубке Германии коллектив квалифицировался уже в полуфинал, где будет играть против «Фрайбурга».

За 8 поединков основного этапа Лиги Европы немцам удалось набрать 15 очков и занять 11 место таблицы, из-за чего они были вынуждены играть в дополнительном раунде плей-офф. Там «Штутгарт» без особых проблем одолел «Селтик» (4:2).

Личные встречи

До этого сезона клубы не встречались между собой в официальных играх.

Интересные факты

В 8/10 последних матчах «Штутгарта» было забито больше 2.5 гола.

За 11 предыдущих домашних матчей «Порту» одержал 10 побед и 1 раз сыграл вничью.

За 6 предыдущих матчей «Штутгарт» победил только дважды.

За 5 предыдущих матчей «Порту» лишь раз сохранил ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Порту: Кошта - Зайду, Кивер, Беднарек, Коста - Вейга, Росарио, Фофана - Сайнс, Моффи, Гомес

Штутгарт: Нюбель – Миттельштадт, Шабо, Ельч, Нартей – Стиллер, Каразор – Фюрих, Ундав, Эль-Ханнус – Демирович

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.43 для Порту и 2.77 для Штутгарта. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.