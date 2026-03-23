23 марта 2026, 09:11 | Обновлено 23 марта 2026, 09:48
Голкипер сборной Украины может заменить Люку Шевалье в составе ПСЖ

Парижский клуб заинтересован в услугах Анатолия Трубина, который выступает за «Бенфику»

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь ПСЖ и сборной Франции Люка Шевалье намерен покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2025/26 из-за нехватки игрового времени.

24-летний футболист потерял место в стартовом составе, проиграв конкуренцию россиянину Матвею Сафонову. Француз не собирается мириться с ролью второго номера, поэтому намерен найти другой вариант для продолжения карьеры.

По информации источника, приближенному к ПСЖ, парижский клуб уже определился с тремя кандидатами, которые могут усилить команду Луиса Энрике во время летнего трансферного окна.

В шорт-лист ПСЖ входят: вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который выступает за португальскую «Бенфику»; Элиа Каприле из итальянского «Кальяри» и представитель «Порту» Диогу Кошту.

В сезоне 2025/26 Шевалье провел 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и десять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. В активе вратаря – одна игра в футболке сборной Франции.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Володимир
так воротар швед чи француз?
