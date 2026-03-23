Голкипер сборной Украины может заменить Люку Шевалье в составе ПСЖ
Парижский клуб заинтересован в услугах Анатолия Трубина, который выступает за «Бенфику»
Вратарь ПСЖ и сборной Франции Люка Шевалье намерен покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2025/26 из-за нехватки игрового времени.
24-летний футболист потерял место в стартовом составе, проиграв конкуренцию россиянину Матвею Сафонову. Француз не собирается мириться с ролью второго номера, поэтому намерен найти другой вариант для продолжения карьеры.
По информации источника, приближенному к ПСЖ, парижский клуб уже определился с тремя кандидатами, которые могут усилить команду Луиса Энрике во время летнего трансферного окна.
В шорт-лист ПСЖ входят: вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который выступает за португальскую «Бенфику»; Элиа Каприле из итальянского «Кальяри» и представитель «Порту» Диогу Кошту.
В сезоне 2025/26 Шевалье провел 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и десять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. В активе вратаря – одна игра в футболке сборной Франции.
🚨 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐒 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐈𝐄𝐍 𝐏𝐒𝐆 🚨— PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) March 18, 2026
Lucas Chevalier est très déçu de sa situation actuelle 😕
Le portier vit mal sa perte de statut de titulaire.
La tendance devient claire ⬇️
Des noms pour le Remplacer : Elia Caprile ( Cagliari), Trubin (Benfica) ou Diogo Costa pic.twitter.com/Ht2PnQ5ZJx
