Голкипер сборной Украины может заменить Люку Шевалье в составе ПСЖ

Вратарь ПСЖ и сборной Франции Люка Шевалье намерен покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2025/26 из-за нехватки игрового времени.

24-летний футболист потерял место в стартовом составе, проиграв конкуренцию россиянину Матвею Сафонову. Француз не собирается мириться с ролью второго номера, поэтому намерен найти другой вариант для продолжения карьеры.

По информации источника, приближенному к ПСЖ, парижский клуб уже определился с тремя кандидатами, которые могут усилить команду Луиса Энрике во время летнего трансферного окна.

В шорт-лист ПСЖ входят: вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который выступает за португальскую «Бенфику»; Элиа Каприле из итальянского «Кальяри» и представитель «Порту» Диогу Кошту.

В сезоне 2025/26 Шевалье провел 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и десять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. В активе вратаря – одна игра в футболке сборной Франции.