В погоне за квадруплом. Когда позже всего рушилась мечта команд АПЛ?

Ни один клуб АПЛ никогда не выигрывал четыре главных турнира в одном сезоне.

Речь идет о Премьер-лиге, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги.

По количеству добытых трофеев в конце сезона самым близким был Манчестер Сити, победивший в кампании 2018/19 в трех турнирах (АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги).

Но относительно календарной даты, когда мечта о 4 трофеях была еще жива, ближайшим к цели был Ливерпуль, который в сезоне 2021/22 хоть и победил лишь в 2 турнирах (Кубок Англии и Кубок английской лиги), однако по состоянию на 19 мая 2022 года еще претендовал на четырех.

В текущем сезоне очередной командой АПЛ, которая попытается выиграть квадрупл, является Арсенал, который на 18 марта 2026 года принимает участие во всех четырех турнирах.

Уже через несколько дней, а именно 22 марта, «канониров» ждет первая битва за трофей. В финале Кубка английской лиги на Уэмбли Арсенал сыграет против Манчестер Сити.

Последняя календарная дата сезона, когда клубы АПЛ еще претендовали на выигрыш четырех турниров в одном сезоне (АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок английской лиги)