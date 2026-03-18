В погоне за квадруплом. Когда позже всего рушилась мечта команд АПЛ?
Арсенал в текущем сезоне уже вошел в десятку лучших клубов АПЛ в данном рейтинге
Ни один клуб АПЛ никогда не выигрывал четыре главных турнира в одном сезоне.
Речь идет о Премьер-лиге, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги.
По количеству добытых трофеев в конце сезона самым близким был Манчестер Сити, победивший в кампании 2018/19 в трех турнирах (АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги).
Но относительно календарной даты, когда мечта о 4 трофеях была еще жива, ближайшим к цели был Ливерпуль, который в сезоне 2021/22 хоть и победил лишь в 2 турнирах (Кубок Англии и Кубок английской лиги), однако по состоянию на 19 мая 2022 года еще претендовал на четырех.
В текущем сезоне очередной командой АПЛ, которая попытается выиграть квадрупл, является Арсенал, который на 18 марта 2026 года принимает участие во всех четырех турнирах.
Уже через несколько дней, а именно 22 марта, «канониров» ждет первая битва за трофей. В финале Кубка английской лиги на Уэмбли Арсенал сыграет против Манчестер Сити.
Последняя календарная дата сезона, когда клубы АПЛ еще претендовали на выигрыш четырех турниров в одном сезоне (АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок английской лиги)
- 19 мая – Ливерпуль (2021/22), 2 трофея
- 1 мая – Челси (2006/07), 2 трофея
- 19 апреля – Манчестер Юнайтед (2008/09), 2 трофея
- 17 апреля – Манчестер Сити (2020/21), 2 трофея
- 17 апреля – Манчестер Сити (2018/19), 3 трофея
- 18 марта – Арсенал (2025/26), ?
- 9 марта – Манчестер Сити (2013/14), 2 трофея
- 27 февраля – Челси (2021/22), 0 трофеев
- 27 февраля – Арсенал (2010/11), 0 трофеев
- 25 февраля – Арсенал (2006/07), 0 трофеев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
