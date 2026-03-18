Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В погоне за квадруплом. Когда позже всего рушилась мечта команд АПЛ?
Англия
18 марта 2026
111
0

В погоне за квадруплом. Когда позже всего рушилась мечта команд АПЛ?

Арсенал в текущем сезоне уже вошел в десятку лучших клубов АПЛ в данном рейтинге

18 марта 2026, 19:47 |
111
0
В погоне за квадруплом. Когда позже всего рушилась мечта команд АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Ни один клуб АПЛ никогда не выигрывал четыре главных турнира в одном сезоне.

Речь идет о Премьер-лиге, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги.

По количеству добытых трофеев в конце сезона самым близким был Манчестер Сити, победивший в кампании 2018/19 в трех турнирах (АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги).

Но относительно календарной даты, когда мечта о 4 трофеях была еще жива, ближайшим к цели был Ливерпуль, который в сезоне 2021/22 хоть и победил лишь в 2 турнирах (Кубок Англии и Кубок английской лиги), однако по состоянию на 19 мая 2022 года еще претендовал на четырех.

В текущем сезоне очередной командой АПЛ, которая попытается выиграть квадрупл, является Арсенал, который на 18 марта 2026 года принимает участие во всех четырех турнирах.

Уже через несколько дней, а именно 22 марта, «канониров» ждет первая битва за трофей. В финале Кубка английской лиги на Уэмбли Арсенал сыграет против Манчестер Сити.

Последняя календарная дата сезона, когда клубы АПЛ еще претендовали на выигрыш четырех турниров в одном сезоне (АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок английской лиги)

  • 19 мая – Ливерпуль (2021/22), 2 трофея
  • 1 мая – Челси (2006/07), 2 трофея
  • 19 апреля – Манчестер Юнайтед (2008/09), 2 трофея
  • 17 апреля – Манчестер Сити (2020/21), 2 трофея
  • 17 апреля – Манчестер Сити (2018/19), 3 трофея
  • 18 марта – Арсенал (2025/26), ?
  • 9 марта – Манчестер Сити (2013/14), 2 трофея
  • 27 февраля – Челси (2021/22), 0 трофеев
  • 27 февраля – Арсенал (2010/11), 0 трофеев
  • 25 февраля – Арсенал (2006/07), 0 трофеев
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Лига чемпионов Арсенал Лондон Ливерпуль Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем