В четверг, 19 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Александрия» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Ника», стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

После 20-ти сыгранных туров «Динамо» набрало 38 баллов и разместилось на четвертой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает 15-е место, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

