  4. Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18 марта 2026, 18:19 | Обновлено 18 марта 2026, 18:20
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»

Грэм Поттер – о матче плей-офф квалификации ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 с национальной сборной Украины.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы достичь наших целей, а именно — попасть на чемпионат мира. Я уверен, что игроки выложатся на полную и сделают это вместе. Но я не хочу помогать соперникам в их подготовке, потому что уверен, что они это слышат», — цитирует Поттера Expressen.

Матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Швеции состоится в четверг, 26 марта. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре Польша – Албания за право сыграть на Мундиале.

Сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот порадовал своим заявлением сборную Украины.

По теме:
Шевченко пояснил, почему Украине важно выйти на ЧМ-2026
«Они добьются успеха». Шведский эксперт ожидает победы над Украиной
Сборная Швеции вызвала 26 игроков на матчи против Украины и Польши/Албании
Грэм Поттер сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Антон Романенко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»
Футбол | 18 марта 2026, 16:19 0
Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»
Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»

Черный оценил историческое событие

Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Футбол | 17 марта 2026, 19:06 3
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»

Габриэль Гудмундссон оценил силу сине-желтых

Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Футбол | 18.03.2026, 10:31
Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Бокс | 18.03.2026, 08:10
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18.03.2026, 09:38
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 26
Футбол
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
16.03.2026, 22:20
Бокс
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
17.03.2026, 07:49 30
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 15
Футбол
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
17.03.2026, 07:44 8
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
