Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 с национальной сборной Украины.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы достичь наших целей, а именно — попасть на чемпионат мира. Я уверен, что игроки выложатся на полную и сделают это вместе. Но я не хочу помогать соперникам в их подготовке, потому что уверен, что они это слышат», — цитирует Поттера Expressen.

Матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Швеции состоится в четверг, 26 марта. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре Польша – Албания за право сыграть на Мундиале.

