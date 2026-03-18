«Он показал себя отлично». Испанский журналист высоко оценил игру Лунина

Испанский журналист Ману Карреньо поделился своими мыслями о ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (1:2).

«Неважно, откуда вы и где живете, 99,9% из нас, кто смотрит футбол, ждали гораздо большего от «Манчестер Сити» и гораздо меньшего от «Реала». «Сливочные» не испытывали трудностей ни в одном из моментов, за исключением первых пятнадцати минут на «Бернабеу», но когда Вальверде забил первый гол, для «Сити» все изменилось.

Конечно, у них были шансы, но каждый раз, когда они проверяли Куртуа, он, как всегда, блестяще отвечал, а затем Лунин, вышедший на замену вместо бельгийца с мышечной травмой, также показал себя великолепно. Все ждали большего от этого «Манчестер Сити», и я думаю, даже Гвардиола ожидал большего от этой команды», — цитирует Карреньо Cadena Ser.

