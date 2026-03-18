Венсан КОМПАНИ: «Кто выйдет в воротах? Решение будет чисто медицинским»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты»:

«Решение о том, кто выйдет в стартовом составе на воротах, будет чисто медицинским. Если все пойдет по плану, в воротах выйдет Йонас Урбиг. А если нет, мы найдем другое решение.

Счет 6:1 в нашу пользу? В этой ситуации моя роль заключается в том, чтобы подавать пример, но мы должны продемонстрировать это и на поле. На матч придут 75 000 человек, чтобы поддержать команду — это важная основа для мотивации работать упорно и бегать. Я хочу, чтобы мы получали удовольствие, но это не повод снижать темп. Мы не можем позволить себе относиться к игре несерьезно, мы этого не хотим.

Трудно предсказать, как они подойдут к игре. На этот вопрос может ответить только тренер соперника. После нашего матча у них был очень тяжелый поединок с «Интером», и они добились очень хорошего результата. Они были крепкими и опасными и создали «Интеру» немало проблем. Мы будем готовы ко всему».

Матч «Бавария» – «Аталанта» состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.