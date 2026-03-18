  4. Венсан КОМПАНИ: «Кто выйдет в воротах? Решение будет чисто медицинским»
Венсан КОМПАНИ: «Кто выйдет в воротах? Решение будет чисто медицинским»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча против «Аталанты»

УЕФА. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты»:

«Решение о том, кто выйдет в стартовом составе на воротах, будет чисто медицинским. Если все пойдет по плану, в воротах выйдет Йонас Урбиг. А если нет, мы найдем другое решение.

Счет 6:1 в нашу пользу? В этой ситуации моя роль заключается в том, чтобы подавать пример, но мы должны продемонстрировать это и на поле. На матч придут 75 000 человек, чтобы поддержать команду — это важная основа для мотивации работать упорно и бегать. Я хочу, чтобы мы получали удовольствие, но это не повод снижать темп. Мы не можем позволить себе относиться к игре несерьезно, мы этого не хотим.

Трудно предсказать, как они подойдут к игре. На этот вопрос может ответить только тренер соперника. После нашего матча у них был очень тяжелый поединок с «Интером», и они добились очень хорошего результата. Они были крепкими и опасными и создали «Интеру» немало проблем. Мы будем готовы ко всему».

Матч «Бавария» – «Аталанта» состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

«Он показал себя отлично». Испанский журналист высоко оценил игру Лунина
Арне СЛОТ: «Дома мы сильнее, чем на выезде»
Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 18 марта. Смотреть онлайн LIVE
Аталанта Бавария Лига чемпионов пресс-конференция Венсан Компани
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»
Футбол | 18 марта 2026, 16:19 0
Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»
Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»

Черный оценил историческое событие

Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь
Футбол | 18 марта 2026, 15:43 11
Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь
Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь

Определился последний полуфиналист Кубка Украины

Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Футбол | 18.03.2026, 00:01
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17.03.2026, 19:30
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18.03.2026, 09:38
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
16.03.2026, 16:55 2
Теннис
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
16.03.2026, 22:20
Бокс
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
17.03.2026, 07:49 30
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
17.03.2026, 01:09 2
Футбол
