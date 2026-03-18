Игор ТУДОР: «Это сложно, но не невозможно»

Временный главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Игор Тудор поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Камбэк? Это сложно, но не невозможно. Нам нужно оставаться в игре и сосредоточиться на своих сильных сторонах. Все еще впереди, и главное – с самого начала верить, что мы сможем это сделать.

Жоау Палинья не будет играть. Дестини Удоджи и Лукас Бергвалль будут на скамейке запасных, но не будут принимать активного участия в игре, поскольку они только что вернулись к нам. Кристиан Ромеро может играть. Посмотрим, что мы сможем сделать с Конором Халлагером. Посмотрим, готов ли он к выходу на замену».

Матч «Тоттенхэм» – «Атлетико» состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.