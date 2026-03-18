  4. Игор ТУДОР: «Это сложно, но не невозможно»
18 марта 2026, 17:49
Игор ТУДОР: «Это сложно, но не невозможно»

Временный главный тренер «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от матча против «Атлетико»

УЕФА. Игор Тудор

Временный главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Игор Тудор поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Камбэк? Это сложно, но не невозможно. Нам нужно оставаться в игре и сосредоточиться на своих сильных сторонах. Все еще впереди, и главное – с самого начала верить, что мы сможем это сделать.

Жоау Палинья не будет играть. Дестини Удоджи и Лукас Бергвалль будут на скамейке запасных, но не будут принимать активного участия в игре, поскольку они только что вернулись к нам. Кристиан Ромеро может играть. Посмотрим, что мы сможем сделать с Конором Халлагером. Посмотрим, готов ли он к выходу на замену».

Матч «Тоттенхэм» – «Атлетико» состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

