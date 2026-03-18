  Старт игрового дня на супертурнире в Майами отложен. Когда начнут украинки?
18 марта 2026, 17:03
18 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 1/64 финала в мужском и женском одиночных разрядах.

В среду поединки первого раунда основной сетки проведут и две украинские теннисистки: Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Даяна встретится с Эшлин Крюгер, а Юлия – с Евой Лис.

Старт игрового дня в Майами был отложен из-за дождей во Флориде. Изначально матчи первого запуска должны были стартовать в 17:00, а теперь новое время начало игр – не ранее 17:30. Судя по прогнозу погоды, в Майами дожди будут идти до завершения дня.

Ястремская и Крюгер начнут первым запуском на корте №1 (не ранее 17:30). Матч Стародубцевой и Лис запланирован третьим запуском на корте №1 (не ранее 20:30).

Даниил Агарков
