ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
Риццоли уверен, что пенальти назначен справедливо
Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил пенальти, который был назначен в матче чемпионата Украины между Шахтером и Металлистом 1925.
С этого пенальти команда Арды Турана забила победный мяч (1:0).
Риццоли назвал эпизод крайне сложным, но сам пенальти, по мнению эксперта, назначен справедливо.
«Игрок Шахтера занимает выгодную позицию и пытается защитить мяч. Эпизод очень сложный для оценки арбитра. Но выглядит так, что форвард Шахтера в момент контакта занял позицию перед соперником, который бьет его по ноге».
«Много небольших деталей, которые сложно оценить в реальном времени. Поэтому арбитра справедливо позвали смотреть VAR. И судья справедливо назначил пенальти», – уверен Риццоли.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр открыт для поединка с Джоном Джонсом
Очередная домашняя игра на чужом поле для новичков УПЛ