ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил пенальти, который был назначен в матче чемпионата Украины между Шахтером и Металлистом 1925.

С этого пенальти команда Арды Турана забила победный мяч (1:0).

Риццоли назвал эпизод крайне сложным, но сам пенальти, по мнению эксперта, назначен справедливо.

«Игрок Шахтера занимает выгодную позицию и пытается защитить мяч. Эпизод очень сложный для оценки арбитра. Но выглядит так, что форвард Шахтера в момент контакта занял позицию перед соперником, который бьет его по ноге».

«Много небольших деталей, которые сложно оценить в реальном времени. Поэтому арбитра справедливо позвали смотреть VAR. И судья справедливо назначил пенальти», – уверен Риццоли.