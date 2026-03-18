  4. ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
18 марта 2026, 16:52 | Обновлено 18 марта 2026, 17:01
678
3

ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925

Риццоли уверен, что пенальти назначен справедливо

18 марта 2026, 16:52 | Обновлено 18 марта 2026, 17:01
678
3 Comments
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ФК Шахтер

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил пенальти, который был назначен в матче чемпионата Украины между Шахтером и Металлистом 1925.

С этого пенальти команда Арды Турана забила победный мяч (1:0).

Риццоли назвал эпизод крайне сложным, но сам пенальти, по мнению эксперта, назначен справедливо.

«Игрок Шахтера занимает выгодную позицию и пытается защитить мяч. Эпизод очень сложный для оценки арбитра. Но выглядит так, что форвард Шахтера в момент контакта занял позицию перед соперником, который бьет его по ноге».

«Много небольших деталей, которые сложно оценить в реальном времени. Поэтому арбитра справедливо позвали смотреть VAR. И судья справедливо назначил пенальти», – уверен Риццоли.

По теме:
Кудровка – Полесье. Текстовая трансляция матча
Новички сборной Украины. Стартовые составы на первый матч тура УПЛ
ВЕРНИДУБ: «Роман Григорчук очень помог мне. Это большой опыт»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Бокс | 18 марта 2026, 08:10 2
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта

Александр открыт для поединка с Джоном Джонсом

Кудровка – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 марта 2026, 16:00 3
Кудровка – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очередная домашняя игра на чужом поле для новичков УПЛ

Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 18.03.2026, 09:58
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь
Футбол | 18.03.2026, 15:43
Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь
Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Футбол | 18.03.2026, 08:00
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Комментарии 3
didora
А за руку у Коноплі навіть не згадав!!!!!
AlexDSan
 Ріццолі: події, що стосуються призначення пенальті починаються одразу ПІСЛЯ гри рукою коноплею, тому на рішення арбітра впливати не може. 
Микола Унгурян
доречно глянути все відео там є і про матч динамо, і що там рефері помилився з призначенням пенальті (ДК всерівно б виграло той матч, але як говориться "осадочєк то остался")
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
17.03.2026, 13:08 8
Другие виды
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 8
Футбол
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
16.03.2026, 22:20
Бокс
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 4
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 3
Бокс
