Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер
20 марта 2026, 19:16 | Обновлено 20 марта 2026, 19:34
Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер

У Виктора есть карты на руках

20 марта 2026, 19:16 | Обновлено 20 марта 2026, 19:34
1332
1 Comments
Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации испанских СМИ, хавбек Жироны Виктор Цыганков преодолел все проблемы с физической формой и травмами, которые были на старте сезона, и поставил себя в сильную позицию перед переговорами с клубом.

Цыганков снова превратился в лидера команды, который и забивает, и отдает результативные передачи (6+4 сезоне).

Жирона уже сообщала, что хочет продлить контракт Цыганкова, чей договор истекает летом 2027 года.

Сообщается, что с такой игрой уже футболист сборной Украины будет ставить свои условия – новый улучшенный контракт или трансфер.

Ранее в клубе подтверждали, что имели предложения из АПЛ, однако Цыганков доволен жизнью в Испании и пока не принял окончательное решение.

По теме:
Легенда Реала: «Знаю, что команда очень верит в Лунина»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере легионера, уже игравшего в УПЛ
Две причины трансфера. На Довбика появился новый претендент
Виктор Цыганков Жирона Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Другие виды | 20 марта 2026, 14:01 12
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит в Польше

Назван новый фаворит Лиги чемпионов. Команда еще не выигрывала трофей
Футбол | 20 марта 2026, 17:58 0
Назван новый фаворит Лиги чемпионов. Команда еще не выигрывала трофей
Назван новый фаворит Лиги чемпионов. Команда еще не выигрывала трофей

Сможет ли Арсенал взять свой первый кубок Лиги чемпионов?

Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Футбол | 20.03.2026, 05:02
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20.03.2026, 10:51
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Футбол | 20.03.2026, 00:51
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Victor673256ua
Жирона скоріше за все не вилетить. Тож можна і залишитись
Популярные новости
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 64
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 28
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 17
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 218
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 41
Футбол
