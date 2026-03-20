Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер

По информации испанских СМИ, хавбек Жироны Виктор Цыганков преодолел все проблемы с физической формой и травмами, которые были на старте сезона, и поставил себя в сильную позицию перед переговорами с клубом.

Цыганков снова превратился в лидера команды, который и забивает, и отдает результативные передачи (6+4 сезоне).

Жирона уже сообщала, что хочет продлить контракт Цыганкова, чей договор истекает летом 2027 года.

Сообщается, что с такой игрой уже футболист сборной Украины будет ставить свои условия – новый улучшенный контракт или трансфер.

Ранее в клубе подтверждали, что имели предложения из АПЛ, однако Цыганков доволен жизнью в Испании и пока не принял окончательное решение.