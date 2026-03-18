  4. Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18 марта 2026, 12:51
2065
7

Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»

Бесник Хаси признался, что не влиял на трансферы «Андерлехта» и подписание Даниила Сикана

18 марта 2026, 12:51 |
2065
7 Comments
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бесник Хаси

Бывший тренер бельгийского «Андерлехта» Бесник Хаси, уволенный в феврале, жестко разнес трансферную политику команды.

По словам 54-летнего албанского специалиста, он выступал категорически против подписания украинского форварда Даниила Сикана. Специалист планировал усилить другие проблемные позиции, однако руководство проигнорировало его просьбу.

«В начале предсезонной подготовки у меня состоялся разговор с Оливье Ренаром. Он буквально сказал мне: «Я формирую ядро ​​команды». Послание было ясным.

Даниил Сикан? Он мне никогда не был нужен. Я его никогда не хотел. Ни в конце лета, ни зимой. Вообще нет. Мне нужен был опытный центральный защитник.

Зачем покупали так много полузащитников? Нужно пригласить два-три компетентных человека с опытом, которые понимают, что представляет собой «Андерлехт», и умеют распознавать таланты.

И если вы приобретаете, покупайте качественных игроков. Не кого-нибудь. Лучше вложить деньги в другое место», – остался разгневанный Хаси.

Бесник возглавлял «Андерлехт» с марта 2025 по февраль 2026 года. Под его руководством бельгийская команда провела 43 игры, в которых одержала 18 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

Сикан перебрался в чемпионат Бельгии из турецкого «Трабзонспора» за четыре миллиона евро. В составе бельгийского клуба 24-летний украинский форвард провел шесть матчей, однако результативными действиями не отличался.

чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Бесник Хаси Даниил Сикан трансферы
Николай Тытюк Источник: Voetbalkrant
Комментарии 7
Khafre
колишній гравець Шахтаря? ми динамівці таке любимо, як мухи на г.. так і ми на футболістів Шахтаря, відразу злітаємося... сікан каліч, нефутболіст, сєпар
И ни одной кротячей морды в новости. Странно
vasilichn
В шлюхтерспоре был деревом, перешел к туркам - ничего не поменялось, в Бельгии деревом и остался...
