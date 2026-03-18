Дженоа принял решение о будущем Малиновского

«Дженоа» планирует продлить контракт с украинским полузащитником Русланом Малиновским, сообщает Calcio Genoa.

Текущий контракт 32-летнего полузащитника с клубом Серии А действует до лета 2026 года. В ближайшие недели «Дженоа» планирует договориться с украинцем об условиях нового контракта.

В текущем сезоне Руслан сыграл на клубном уровне 28 матчей, в которых он отличился пятью забитыми голами и тремя результативными передачами.

