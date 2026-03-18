Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа принял решение о будущем Малиновского
Италия
18 марта 2026, 15:11
1

Дженоа принял решение о будущем Малиновского

Итальянский клуб хочет оставить украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Дженоа» планирует продлить контракт с украинским полузащитником Русланом Малиновским, сообщает Calcio Genoa.

Текущий контракт 32-летнего полузащитника с клубом Серии А действует до лета 2026 года. В ближайшие недели «Дженоа» планирует договориться с украинцем об условиях нового контракта.

В текущем сезоне Руслан сыграл на клубном уровне 28 матчей, в которых он отличился пятью забитыми голами и тремя результативными передачами.

Ранее вратарь «Ромы» Миле Свилар оценил свой суперсейв после удара Малиновского.

По теме:
Антон Романенко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Маліновський непогано себе показує, так що пропозиція нового контракту виглядає логічною
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем