Дженоа принял решение о будущем Малиновского
Итальянский клуб хочет оставить украинца
«Дженоа» планирует продлить контракт с украинским полузащитником Русланом Малиновским, сообщает Calcio Genoa.
Текущий контракт 32-летнего полузащитника с клубом Серии А действует до лета 2026 года. В ближайшие недели «Дженоа» планирует договориться с украинцем об условиях нового контракта.
В текущем сезоне Руслан сыграл на клубном уровне 28 матчей, в которых он отличился пятью забитыми голами и тремя результативными передачами.
Ранее вратарь «Ромы» Миле Свилар оценил свой суперсейв после удара Малиновского.
