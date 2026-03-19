Маркевич считает, что динамовец должен заменить игрока Шахтера в сборной

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о позиции правого защитника в сборной Украины накануне матча со Швецией.

– Позиция правого защитника также выглядит уязвимой. Ефим Конопля играет за «Шахтер» преимущественно в чемпионате, а в еврокубках больше доверяют Винисиусу Тобиасу. Александр Тымчик сейчас проигрывает конкуренцию в киевском «Динамо» молодому Максиму Коробову. Что вы думаете об этой зоне обороны?

– Конечно, проблема есть. Хотелось бы видеть на этой позиции игроков, которые имеют стабильную игровую практику. Если бы Конопля играл постоянно и не пропускал матчей, наверное, именно он бы выходил в стартовом составе. А так – пока не о чем говорить. Придется выходить из того материала, который имеем. С шведами, вероятно, будет играть именно Тымчик, ведь у Конопли дисквалификация, как, кстати, и у Малиновского.