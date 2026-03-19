  4. Маркевич считает, что динамовец должен заменить игрока Шахтера в сборной
19 марта 2026, 00:29
144
0

Маркевич считает, что динамовец должен заменить игрока Шахтера в сборной

Мирон Богданович отдает предпочтение Тымчику на позиции правого защитника

19 марта 2026, 00:29 |
144
0
Маркевич считает, что динамовец должен заменить игрока Шахтера в сборной
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о позиции правого защитника в сборной Украины накануне матча со Швецией.

– Позиция правого защитника также выглядит уязвимой. Ефим Конопля играет за «Шахтер» преимущественно в чемпионате, а в еврокубках больше доверяют Винисиусу Тобиасу. Александр Тымчик сейчас проигрывает конкуренцию в киевском «Динамо» молодому Максиму Коробову. Что вы думаете об этой зоне обороны?

– Конечно, проблема есть. Хотелось бы видеть на этой позиции игроков, которые имеют стабильную игровую практику. Если бы Конопля играл постоянно и не пропускал матчей, наверное, именно он бы выходил в стартовом составе. А так – пока не о чем говорить. Придется выходить из того материала, который имеем. С шведами, вероятно, будет играть именно Тымчик, ведь у Конопли дисквалификация, как, кстати, и у Малиновского.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Тренер сборной Швеции: «У нас и сборной Украины одинаковые проблемы»
ФИФА ответила сборной Ирана на просьбу перенести матчи ЧМ-2026
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Футбол | 18 марта 2026, 12:51 14
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»

Бесник Хаси признался, что не влиял на трансферы «Андерлехта» и подписание Даниила Сикана

Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Футбол | 18 марта 2026, 23:55 4
Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ

Вторая игра 1/8 финала еврокубка в Лондоне завершился со счетом 3:2 в пользу шпор

Цыганков может неожиданно покинуть Жирону из-за главного тренера
Футбол | 18.03.2026, 09:02
Цыганков может неожиданно покинуть Жирону из-за главного тренера
Цыганков может неожиданно покинуть Жирону из-за главного тренера
ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
Футбол | 18.03.2026, 21:23
ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Бокс | 18.03.2026, 08:10
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Популярные новости
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 9
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 6
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 14
Футбол
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 86
Футбол
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 5
Бокс
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
18.03.2026, 19:51 45
Футбол
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
17.03.2026, 07:00 59
Футбол
