Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич нашел замену капитану сборной Украины
Украина. Премьер лига
18 марта 2026, 03:32
Маркевич нашел замену капитану сборной Украины

Тренер рассчитывает, что против шведов выйдет Боднар

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о проблемах в обороне сборной Украины накануне матча со Швецией.

– Перейдем к защите. В центре обороны ощутимые проблемы: Матвиенко, Батагов и Михавко травмированы и не попали в заявку. Как Сергей Ребров будет выходить из этой ситуации и кто, по вашему мнению, будет играть в паре с Забарным?

– Я думаю, что это будет Бондарь, поскольку у него постоянная игровая практика. Думаю, играть будет именно пара Забарный-Бондарь.

Действительно, травмированных много, и это досадно. Я надеялся, что приедет Батагов – он в последнее время выглядит довольно неплохо. Тот же Михавко также выбыл из-за травмы. Но это футбол: от травм никуда не деться.

По теме:
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем