Маркевич нашел замену капитану сборной Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о проблемах в обороне сборной Украины накануне матча со Швецией.

– Перейдем к защите. В центре обороны ощутимые проблемы: Матвиенко, Батагов и Михавко травмированы и не попали в заявку. Как Сергей Ребров будет выходить из этой ситуации и кто, по вашему мнению, будет играть в паре с Забарным?

– Я думаю, что это будет Бондарь, поскольку у него постоянная игровая практика. Думаю, играть будет именно пара Забарный-Бондарь.

Действительно, травмированных много, и это досадно. Я надеялся, что приедет Батагов – он в последнее время выглядит довольно неплохо. Тот же Михавко также выбыл из-за травмы. Но это футбол: от травм никуда не деться.