«Да что думаю?» Маркевич оценил вызов Волошина в сборную Украины
Легендарный украинский тренер считает, что неожиданностей на позиции вингеров в составе нет
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил уровень игроков, которые будут выступать на флангах атаки национальной сборной Украины в матче плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Швеции:
«Что я думаю? Всё ожидаемо, никаких неожиданностей нет. Цыганков сейчас в хорошей форме в «Жироне», Волошин также стабильно играет в «Динамо». Гуцуляк сейчас больше и лучше играет за «Полесье», чем в первой части сезона. Зубков в «Трабзонспоре» вроде бы тоже неплохо выглядит. Здесь уже тренер будет решать, кто именно выйдет в стартовом составе на флангах атаки».
Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.
