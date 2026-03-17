Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Да что думаю?» Маркевич оценил вызов Волошина в сборную Украины
Чемпионат мира
17 марта 2026, 15:08 | Обновлено 17 марта 2026, 15:09
1

«Да что думаю?» Маркевич оценил вызов Волошина в сборную Украины

Легендарный украинский тренер считает, что неожиданностей на позиции вингеров в составе нет

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил уровень игроков, которые будут выступать на флангах атаки национальной сборной Украины в матче плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Швеции:

«Что я думаю? Всё ожидаемо, никаких неожиданностей нет. Цыганков сейчас в хорошей форме в «Жироне», Волошин также стабильно играет в «Динамо». Гуцуляк сейчас больше и лучше играет за «Полесье», чем в первой части сезона. Зубков в «Трабзонспоре» вроде бы тоже неплохо выглядит. Здесь уже тренер будет решать, кто именно выйдет в стартовом составе на флангах атаки».

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Назар Волошин (Динамо) Алексей Гуцуляк Мирон Маркевич Виктор Цыганков Александр Зубков сборная Украины по футболу заявка ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Та йшов би вже Мирон тренувати збірну, тоді гарантовано відберуться на ЧС. Він все про всіх знає.
Ответить
+2
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем