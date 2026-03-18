  4. Футболисты Динамо отдохнули и продолжают подготовку к матчу с Александрией
18 марта 2026, 13:49
Футболисты Динамо отдохнули и продолжают подготовку к матчу с Александрией

После товарищеской встречи с «Левым Берегом» игроки киевского клуба получили один выходной

В четверг, 19 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором киевское «Динамо» встретится в гостях с «Александрией».

Команда Игоря Костюка готовится к игре в обычном режиме. В субботу, на следующий день после киевского дерби с «Оболонью», динамовцы провели тренировочный матч с другой киевской командой, которая готовится к возобновлению сезона в Первой лиге, где ведет борьбу за выход в УПЛ – «Левым Берегом».

В этой игре приняли участие те футболисты, которые не играли или получили мало игрового времени в матче с «Оболонью». Остальная часть команды провела тренировку в зале для восстановления формы.

Получив один выходной после спарринга с «Левым Берегом», в понедельник «бело-синие» начали подготовку к выездному поединку с «Александрией».

Эта игра завершит микроцикл перед паузой в клубном футболе на матче сборных, во время которой традиционно немало динамовцев отправится в расположение сборных разных возрастных категорий.

На этот раз два представителя «Динамо» получили новый вызов – Руслан Нещерет и Матвей Пономаренко, ранее выступавшие за юношеские и молодежную сборные, приглашенные в ряды национальной команды на решающие матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026.

К игре с «Александрией» команда готовилась в режиме одной тренировки в день. После тренерской установки работа продолжилась в фитнес-центре клубной базы, где игроки провели разминку.

Далее – основная работа на тренировочном поле. Во вторник она была насыщена игровыми упражнениями, во время которых динамовцы оттачивали командное взаимодействие при контроле мяча, обороне и атаке.

Интересно, что команда проводила тренировки с желтыми мячами – именно такие используют во время своих домашних матчей «Александрия».

После тренировки традиционно игроки дорабатывали в индивидуальном порядке, в том числе оттачивали удары по воротам.

В среду после тренировки и обеда команда отправится на клубном автобусе в Александрию. Поединок с «горожанами», который состоится в четверг, начнется довольно рано – в 13:00. На стадион команда отправится почти за два часа до стартового свистка.

Фотогалерея тренировок киевского Динамо:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо Игорь Костюк Матвей Пономаренко Руслан Нещерет тренировка
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 1
Євгеній Січкаренко
Готуйся не готуйся, це не врятує києвських від поразки
