18 марта 2026, 14:44 | Обновлено 18 марта 2026, 15:21
В Испании оценили игру Лунина против Манчестер Сити и перспективы в Реале

Украинский вратарь в очередной раз доказал свою надежность и оправдал доверие главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин провел уверенный матч против английского «Манчестер Сити» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер королевского клуба вышел на поле во втором тайме, заменив травмированного бельгийца Тибо Куртуа. Испанская пресса положительно оценила игру Лунина:

«Победа мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» запомнилась моментом беспокойства в середине матча, поскольку Куртуа не смог продолжить игру после первого тайма из-за проблем с аддуктором.

Альваро Арбелоа был вынужден сменить состав в перерыве, выпустив на поле Андрея Лунина – знакомую фигуру в топовых европейских матчах, особенно после его героических выступлений на «Этихаде» два сезона назад.

Лунин безупречно сыграл после перерыва. Украинский вратарь, неоднократно доказывавший свою надежность, совершил три невероятных сейва во втором тайме.

Хотя он не всегда попадает в заголовки газет, такие выступления продолжают укреплять доверие тренерского штаба к нему, особенно в матчах такого масштаба.

Тем временем «Реал» может быть спокойным за форму Лунина. Если Куртуа действительно не будет играть в ближайшем поединке, мадридцы все равно пойдут на него с вратарем, который уже показал, что может играть на самом высоком уровне», – сообщила местная пресса.

Николай Тытюк Источник: Managing Madrid
