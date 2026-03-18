Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Металлиста 1925 получил вызов в национальную сборную
Украина. Премьер лига
18 марта 2026, 08:39
ФК Металлист 1925. Батон Забергджа

Форвард харьковского Металлиста 1925 Батон Забергджа вызван в национальную сборную Косово на матчи плей-офф отбора ЧМ-2026. Об этом пишет клубная пресс-служба харьковчан.

В полуфинале плей-офф 26 марта Косово сыграет на выезде со Словакией, а уже 31 марта в зависимости от результата, с кем-то из пары сборных Турция – Румыния.

В нынешнем сезоне форвад уже успел отличиться тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в 16 матчах за Металлист 1925. За сборную Косово Батон провел три матча.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного бразильца
«Он ограничится ролью резервиста». Экс-тренер сборных – о списке Реброва
Заря решила, как заменить перенесенный матч против Шахтера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Футбол | 18 марта 2026, 00:10 16
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций

Апелляционный комитет постановил, что финалист турнира Марокко стал обладателем трофея

Миколенко получил заманчивый вариант трансфера к игроку сборной Украины
Футбол | 18 марта 2026, 06:02 1
Миколенко получил заманчивый вариант трансфера к игроку сборной Украины
Миколенко получил заманчивый вариант трансфера к игроку сборной Украины

Виталий может оказаться в «Роме»

Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 17.03.2026, 07:49
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
Футбол | 17.03.2026, 23:50
Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Бокс | 17.03.2026, 07:38
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 140
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 10
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 13
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
16.03.2026, 20:24 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем