ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Металлиста 1925 получил вызов в национальную сборную
Форвард харьковского Металлиста 1925 Батон Забергджа вызван в национальную сборную Косово на матчи плей-офф отбора ЧМ-2026. Об этом пишет клубная пресс-служба харьковчан.
В полуфинале плей-офф 26 марта Косово сыграет на выезде со Словакией, а уже 31 марта в зависимости от результата, с кем-то из пары сборных Турция – Румыния.
В нынешнем сезоне форвад уже успел отличиться тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в 16 матчах за Металлист 1925. За сборную Косово Батон провел три матча.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Апелляционный комитет постановил, что финалист турнира Марокко стал обладателем трофея
Виталий может оказаться в «Роме»