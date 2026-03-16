Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Металлист 1925 ничего сделать не может. Это все УПЛ»
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 16:59 | Обновлено 16 марта 2026, 17:31
Тренер оценил ситуацию с матчем против Шахтера

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович утверждает, что даты матчей утверждает УПЛ и харьковский клуб на настаивал, чтобы играть с Шахтером в воскресенье.

«Были хорошие моменты, чтобы сравнять. Шанс Итодо – нужно было сравнивать. В таких ситуациях нужно решать. Шахтер просил перенести игру перед Лигой конференций? Мы не просили, чтобы играть в воскресенье».

«У нас свой матч есть в четверг с Полтавой. Это УПЛ ставит матчи на те дни, когда им нужно, мы ничего сделать не можем. И ради сборной переносят», – сказал Бартулович.

Металлист 1925 проиграл Шахтеру 0:1.

По теме:
Младен Бартулович Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем