Младен БАРТУЛОВИЧ: «Металлист 1925 ничего сделать не может. Это все УПЛ»
Тренер оценил ситуацию с матчем против Шахтера
Тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович утверждает, что даты матчей утверждает УПЛ и харьковский клуб на настаивал, чтобы играть с Шахтером в воскресенье.
«Были хорошие моменты, чтобы сравнять. Шанс Итодо – нужно было сравнивать. В таких ситуациях нужно решать. Шахтер просил перенести игру перед Лигой конференций? Мы не просили, чтобы играть в воскресенье».
«У нас свой матч есть в четверг с Полтавой. Это УПЛ ставит матчи на те дни, когда им нужно, мы ничего сделать не можем. И ради сборной переносят», – сказал Бартулович.
Металлист 1925 проиграл Шахтеру 0:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
