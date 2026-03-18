Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин выступил с заявлением после безумной победы Реала над Ман Сити
18 марта 2026, 08:21 | Обновлено 18 марта 2026, 08:40
Андрей опубликовал пост в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ураинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поделился эмоциями после победы «сливочных» над Манчестер Сити в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

«Так рад, что смог помочь команде, мы прошли в четвертьфинал 🤍💪 Вперед, команда», - написал Лунин на своей странице в Instagram.

Украинский голкипер отыграл второй тайм матча в Манчестере, заменив получившего травму Тибо Куртуа. Статистические порталы достаточно высоко оценили игру Лунина.

Олег Вахоцкий Источник: Instagram
