Лига чемпионов18 марта 2026, 08:21 | Обновлено 18 марта 2026, 08:40
Лунин выступил с заявлением после безумной победы Реала над Ман Сити
Андрей опубликовал пост в Instagram
Ураинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поделился эмоциями после победы «сливочных» над Манчестер Сити в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).
«Так рад, что смог помочь команде, мы прошли в четвертьфинал 🤍💪 Вперед, команда», - написал Лунин на своей странице в Instagram.
Украинский голкипер отыграл второй тайм матча в Манчестере, заменив получившего травму Тибо Куртуа. Статистические порталы достаточно высоко оценили игру Лунина.
