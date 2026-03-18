Новый герой Арсенала? Артета откровенно высказался после победы над Байером

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал закономерность выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1/8 финала «канониры» переиграли «Байер» со счетом 2:0, после ничейного результата 1:1 в первой встрече.

– Мы продемонстрировали отличный старт и создавали опасность на каждом участке поля. Голкипер противника долго оставлял свою команду в игре, поэтому нам потребовалось мгновение истинной магии от Эберечи Эзе, чтобы открыть счет.

Затем, уже во второй половине матча, мастерство Деклана Райса позволило нам закрепить преимущество. У нас было еще четыре или пять отличных шансов, чтобы забить третий мяч, но, подводя итог, мы абсолютно заслуженно победили и прошли дальше.

Эзе сейчас выступает в плотном графике каждые три дня, он поймал нужный ритм и наладил отличную связь с партнерами – именно для этого он и приглашался в клуб. Когда игрок начинает создавать ключевые эпизоды в таких матчах, это невероятно подстегивает его уверенность.

Деклан действовал великолепно, впрочем, как и весь коллектив. Та страсть и борьба за каждый мяч, которую они показывают, заслуживают высшей похвалы, – подытожил Артета.