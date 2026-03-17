Стала известна степень травмы Куртуа, из-за которой его заменил Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел на поле в матче Лиги чемпионов УЕФА 2025/26, заменив бельгийского голкипера Тибо Куртуа после перерыва в ответном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Как отмечают испанские СМИ, бельгийский вратарь не получил серьезной травмы, с ним все в порядке. Сообщается, что у вратаря возникло растяжение мышц.

Лунин вышел на поле впервые после 14 января, когда он сыграл против Альбасете в Кубке Испании. Для Андрея это в общей сложности лишь 4-й матч в текущем сезоне.