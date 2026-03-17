Испания17 марта 2026, 23:20 | Обновлено 17 марта 2026, 23:32
Стала известна степень травмы Куртуа, из-за которой его заменил Лунин
С вратарём ничего серьёзного не случилось
Украинский вратарь Андрей Лунин вышел на поле в матче Лиги чемпионов УЕФА 2025/26, заменив бельгийского голкипера Тибо Куртуа после перерыва в ответном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Как отмечают испанские СМИ, бельгийский вратарь не получил серьезной травмы, с ним все в порядке. Сообщается, что у вратаря возникло растяжение мышц.
Лунин вышел на поле впервые после 14 января, когда он сыграл против Альбасете в Кубке Испании. Для Андрея это в общей сложности лишь 4-й матч в текущем сезоне.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 марта 2026, 07:44 8
Лунин может перейти в «Ньюкасл»
Футбол | 17 марта 2026, 22:22 2
Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку
Футбол | 17.03.2026, 07:00
Футбол | 17.03.2026, 18:10
Бокс | 16.03.2026, 23:19
