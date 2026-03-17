Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна степень травмы Куртуа, из-за которой его заменил Лунин
Испания
17 марта 2026, 23:20 | Обновлено 17 марта 2026, 23:32
2320
0

Стала известна степень травмы Куртуа, из-за которой его заменил Лунин

С вратарём ничего серьёзного не случилось

17 марта 2026, 23:20 | Обновлено 17 марта 2026, 23:32
2320
0
Стала известна степень травмы Куртуа, из-за которой его заменил Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел на поле в матче Лиги чемпионов УЕФА 2025/26, заменив бельгийского голкипера Тибо Куртуа после перерыва в ответном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Как отмечают испанские СМИ, бельгийский вратарь не получил серьезной травмы, с ним все в порядке. Сообщается, что у вратаря возникло растяжение мышц.

Лунин вышел на поле впервые после 14 января, когда он сыграл против Альбасете в Кубке Испании. Для Андрея это в общей сложности лишь 4-й матч в текущем сезоне.

Реал Мадрид Манчестер Сити Тибо Куртуа Андрей Лунин Винисиус Жуниор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Реал
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(55)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем