  4. Сказка близка к концу. В матче Спортинг – Буде-Глимт будут овертаймы
17 марта 2026, 21:40
Сказка близка к концу. В матче Спортинг – Буде-Глимт будут овертаймы

Португальцы сумели отыграться с 0:3

Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором «Спортинг» примет «Буде-Глимт» на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Счет по сумме встреч – 3:3.

Таким образом, игра перешла в овертайм.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, ответный матч, 17 марта
Спортинг – Буде-Глимт – 3:0 (первый матч – 0:3) (конец основного времени)
Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен.)

Дмитрий Вус
