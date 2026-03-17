Сказка близка к концу. В матче Спортинг – Буде-Глимт будут овертаймы
Португальцы сумели отыграться с 0:3
17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором «Спортинг» примет «Буде-Глимт» на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне.
Основное время встречи завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Счет по сумме встреч – 3:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Таким образом, игра перешла в овертайм.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, ответный матч, 17 марта
Спортинг – Буде-Глимт – 3:0 (первый матч – 0:3) (конец основного времени)
Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
Обнародована заявка ПСЖ на матч с «Челси»