Сказка близка к концу. В матче Спортинг – Буде-Глимт будут овертаймы

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором «Спортинг» примет «Буде-Глимт» на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Счет по сумме встреч – 3:3.

Таким образом, игра перешла в овертайм.

Спортинг – Буде-Глимт – 3:0 (первый матч – 0:3) (конец основного времени)

Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен.)