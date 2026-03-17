Гвардиола обойдет Фергюсона по количеству матчей в ЛЧ в качестве тренера
Большее количество поединков в ЛЧ теперь только у Карло Анчелотти
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити будет принимать мадридский Реал, Пеп Гвардиола выйдет на второе место в истории турнира по количеству матчей в качестве тренера.
Эта игра станет 191-й для испанца, что станет превосхождением результата Алекса Фергюсона (190).
В истории Лиги чемпионов только один тренер теперь имеет большее количество поединков – итальянец Карло Анчелотти (218).
Тренеры с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов
- 218 – Карло Анчелотти (Италия)
- 191 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 190 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 184 – Арсен Венгер (Франция)
- 160 – Жозе Моуриньо (Португалия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
