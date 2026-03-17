  4. Гвардиола обойдет Фергюсона по количеству матчей в ЛЧ в качестве тренера
17 марта 2026, 21:21 | Обновлено 17 марта 2026, 21:22
Гвардиола обойдет Фергюсона по количеству матчей в ЛЧ в качестве тренера

Большее количество поединков в ЛЧ теперь только у Карло Анчелотти

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити будет принимать мадридский Реал, Пеп Гвардиола выйдет на второе место в истории турнира по количеству матчей в качестве тренера.

Эта игра станет 191-й для испанца, что станет превосхождением результата Алекса Фергюсона (190).

В истории Лиги чемпионов только один тренер теперь имеет большее количество поединков – итальянец Карло Анчелотти (218).

Тренеры с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов

  • 218 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 191 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 190 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 184 – Арсен Венгер (Франция)
  • 160 – Жозе Моуриньо (Португалия)
