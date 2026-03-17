  4. Пономаренко отреагировал на решение Реброва вызвать его в сборную Украины
17 марта 2026, 21:31 |
Пономаренко отреагировал на решение Реброва вызвать его в сборную Украины

Форвард киевского «Динамо» получит шанс выйти на поле в плей-офф квалификации ЧМ-2026

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную Украины и рассказал о подготовке команды к следующему матчу команды против «Александрии»:

– Команда готовится к матчу с «Александрией», который состоится перед паузой на матчи сборных. Вы не перестаете забивать, расскажите, готовы ли к новым свершениям?

– Готов. Все готовимся в обычном режиме. После выходных вернулись к тренировкам. Готовы к игре, ведь это последний матч в этом микроцикле перед паузой на матчи сборных.

Поэтому готовимся, нужно побеждать, получать три очка и в хорошем настроении ехать в сборную. Уже потом снова возвращаться в рабочий процесс.

– Вы получили дебютный вызов в национальную сборную. Расскажите, как узнали и кому первому сообщили эту новость?

– Родителям и своей девушке. Узнал, когда меня добавили в группу сборной – администратор позвонил, сообщил, что я вызван. Честно говоря, был немного в шоке, но это очень приятные эмоции.

– Руслан Нещерет сказал, что первым его поздравил Илья Забарный. Вас кто-нибудь поздравил в чате?

– В чате – нет, там никого не поздравляли. Однако вся команда поздравила меня с дебютным вызовом. Очень приятно, что ребята так отнеслись, поддержали. Повторюсь, это отличные эмоции.

– После матча вы оставались и дополнительно работали над ударами. Насколько это помогает улучшить завершение атак?

– Не скажу, что прямо ощутимо улучшает, но мы с ребятами почти после каждой тренировки остаемся и дорабатываем. Видимо, благодаря этому получается забивать и в играх, – подытожил Пономаренко.

Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
OLDTROLL
З Матвієм зрозуміло, але коли у збірну перестануть кликати лише за те, що ти граєш за Динамо? Нещерету там робити нічого, дуже посередній воротар!
