«Должен вмешаться». Коуч Ливерпуля порадовал заявлением сборную Украины

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с возвращением на поле после травмы шведского нападающего своей команды Александера Исака.

«Если вы спросите меня сейчас, то я этого не ожидаю (что Исак сыграет за сборную Швеции в матче с национальной командой Украины – прим.). И снова мне придется вмешаться. Допустим, он вернется в начале апреля, после трех с половиной месяцев отсутствия, не тренировавшись с командой в это время. В прошлый раз ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя», – сказал Слот в интервью Liverpool Echo.

Матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Швеции состоится в четверг, 26 марта. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре Польша – Албания за право сыграть на Мундиале.

Сообщалось, что у сборной Швеции возникли серьезные проблемы перед матчем с национальной командой Украины.