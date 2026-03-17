  4. «Должен вмешаться». Коуч Ливерпуля порадовал заявлением сборную Украины
17 марта 2026, 19:38
Арне Слот высказался о ситуации с Александером Исаком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с возвращением на поле после травмы шведского нападающего своей команды Александера Исака.

«Если вы спросите меня сейчас, то я этого не ожидаю (что Исак сыграет за сборную Швеции в матче с национальной командой Украины – прим.). И снова мне придется вмешаться. Допустим, он вернется в начале апреля, после трех с половиной месяцев отсутствия, не тренировавшись с командой в это время. В прошлый раз ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя», – сказал Слот в интервью Liverpool Echo.

Матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Швеции состоится в четверг, 26 марта. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре Польша – Албания за право сыграть на Мундиале.

Сообщалось, что у сборной Швеции возникли серьезные проблемы перед матчем с национальной командой Украины.

Комментарии 1
_ Moore
та він в заявку Лівера ще не потрапляє, яка збірна?
