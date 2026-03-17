Украинский полузащитник сломал ребро после столкновения с игроком Шахтера

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Вячеслав Чурко вылетел на месяц из-за травмы, которую получил в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

Опытный 32-летний футболист вышел в стартовом составе против донецкого «Шахтера» (0:1), однако был вынужден покинуть поле на 21-й минуте после столкновения с форвардом Лассиной Траоре.

После игры Чурко прошел медобследование, в ходе которого врачи диагностировали хавбеку перелом ребра. По предварительным прогнозам, Чурко сможет вернуться к беговой работе не раньше чем через 3-4 недели.

В нынешнем сезоне полузащитник «Металлиста 1925» провел 17 матчей во всех турнирах (Премьер-лига и Кубок Украины), в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В следующем поединке, который состоится 19 марта, подопечные Младена Бартуловича на домашней арене сыграют против «Полтавы».