«Не ожидал ничего такого». Шевченко ответил на вопрос об Абрамовиче

Президент Украинской футбольной ассоциации (УФА) Андрей Шевченко в интервью Il Messaggero заявил, что не ожидал полномасштабного вторжения россии в 2022 году.

– Ваш отец служил в Красной Армии, ваш бывший босс в «Челси», Абрамович, – российский олигарх. Могли бы вы когда-нибудь представить себе нынешний сценарий?

– Нет, я не ожидал ничего подобного. Война в нашей стране началась в 2014 году, но пусковым механизмом, как я это называю, стало полномасштабное вторжение: мы не могли этого ожидать.

– У вас четверо детей, как вы объясняете им войну?

– Ну... старшие были со мной в Украине, когда мы подверглись ракетному обстрелу, они это понимают. Давайте посмотрим на мир сейчас: мы просто должны признать нашу ситуацию, мы не можем это отрицать, мы должны быть готовы. И я говорю вот что: я на самом деле не был готов столкнуться с таким сценарием: сначала ты это отвергаешь, ты это отрицаешь, но это реальность, и ты не можешь от нее убежать.

Ранее Шевченко опубликовал сообщение в связи с годовщиной полномасштабного российского вторжения.