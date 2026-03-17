  «Не ожидал ничего такого». Шевченко ответил на вопрос об Абрамовиче
17 марта 2026, 18:50
513
0

«Не ожидал ничего такого». Шевченко ответил на вопрос об Абрамовиче

Президент УАФ не верил, что россия начнет полномасштабную войну

17 марта 2026, 18:50 |
513
0
«Не ожидал ничего такого». Шевченко ответил на вопрос об Абрамовиче
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской футбольной ассоциации (УФА) Андрей Шевченко в интервью Il Messaggero заявил, что не ожидал полномасштабного вторжения россии в 2022 году.

– Ваш отец служил в Красной Армии, ваш бывший босс в «Челси», Абрамович, – российский олигарх. Могли бы вы когда-нибудь представить себе нынешний сценарий?

– Нет, я не ожидал ничего подобного. Война в нашей стране началась в 2014 году, но пусковым механизмом, как я это называю, стало полномасштабное вторжение: мы не могли этого ожидать.

– У вас четверо детей, как вы объясняете им войну?

– Ну... старшие были со мной в Украине, когда мы подверглись ракетному обстрелу, они это понимают. Давайте посмотрим на мир сейчас: мы просто должны признать нашу ситуацию, мы не можем это отрицать, мы должны быть готовы. И я говорю вот что: я на самом деле не был готов столкнуться с таким сценарием: сначала ты это отвергаешь, ты это отрицаешь, но это реальность, и ты не можешь от нее убежать.

Ранее Шевченко опубликовал сообщение в связи с годовщиной полномасштабного российского вторжения.

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Этот игрок – пример для всех»
НХЛ готова пригласить сборную россии на КМ. Три команды откажутся играть
Склоним головы. 13-кратный чемпион Украины убит обломком на балконе
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
В Украину вернулся полузащитник, который не выходил на поле с 2022 года
Футбол | 17 марта 2026, 17:33 0
В Украину вернулся полузащитник, который не выходил на поле с 2022 года
В Украину вернулся полузащитник, который не выходил на поле с 2022 года

Харьковский «Металлист» обратился к бывшему футболисту сборной Франции U-21 Фаресу Балули

Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Другие виды | 16 марта 2026, 20:24 4
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь

Лаврухин покинул территорию Украины

Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 17.03.2026, 09:22
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Футбол | 17.03.2026, 15:02
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Футбол | 17.03.2026, 07:00
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Популярные новости
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 136
Футбол
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
16.03.2026, 04:32 5
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 19
Футбол
