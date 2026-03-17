Ливерпуль имеет в составе игрока с самым большим процентом побед в ЛЧ

У 25-летнего полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса наибольший процент выигранных матчей в истории Лиги чемпионов среди игроков, сыгравших по меньшей мере 25 поединков в турнире – 80%.

В тех матчах ЛЧ, в которых англичанин участвовал (25), «красные» победили 20 раз.

Игроки (сыгравшие 25+ матчей) с наибольшим процентом побед в Лиге чемпионов

80% – Кертис Джонс (Англия), 25 матчей

77% - Дани Себальос (Испания), 35 матчей

76% – Габри (Испания), 34 матча

76% – Луис Густаво (Бразилия), 29 матчей

75% – Альфонсо Дэвис (Канада), 53 матча

74% – Бенджамен Павар (Франция), 57 матчей

73% – Жером Боатенг (Германия), 85 матчей

73% – Начо Фернандес (Испания), 70 матчей

73% – Джамал Мусиала (Германия), 48 матчей

73% – Райан Гравенберх (Нидерланды), 37 матчей

В первом матче 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26, в котором Ливерпуль уступил на выезде Галатасараю со счетом 0:1, Джонс на поле так и не появился.

Ждем рекордсмена в завтрашней ответной игре?