Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль имеет в составе игрока с самым большим процентом побед в ЛЧ
Лига чемпионов
17 марта 2026, 18:49 | Обновлено 17 марта 2026, 18:50
Ливерпуль имеет в составе игрока с самым большим процентом побед в ЛЧ

Вспомним топ-10 игроков с самым большим процентом побед в самом престижном турнире Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Кертис Джонс

У 25-летнего полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса наибольший процент выигранных матчей в истории Лиги чемпионов среди игроков, сыгравших по меньшей мере 25 поединков в турнире – 80%.

В тех матчах ЛЧ, в которых англичанин участвовал (25), «красные» победили 20 раз.

Игроки (сыгравшие 25+ матчей) с наибольшим процентом побед в Лиге чемпионов

  • 80% – Кертис Джонс (Англия), 25 матчей
  • 77% - Дани Себальос (Испания), 35 матчей
  • 76% – Габри (Испания), 34 матча
  • 76% – Луис Густаво (Бразилия), 29 матчей
  • 75% – Альфонсо Дэвис (Канада), 53 матча
  • 74% – Бенджамен Павар (Франция), 57 матчей
  • 73% – Жером Боатенг (Германия), 85 матчей
  • 73% – Начо Фернандес (Испания), 70 матчей
  • 73% – Джамал Мусиала (Германия), 48 матчей
  • 73% – Райан Гравенберх (Нидерланды), 37 матчей

В первом матче 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26, в котором Ливерпуль уступил на выезде Галатасараю со счетом 0:1, Джонс на поле так и не появился.

Ждем рекордсмена в завтрашней ответной игре?

Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем