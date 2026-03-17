Лига чемпионов17 марта 2026, 18:49 | Обновлено 17 марта 2026, 18:50
Ливерпуль имеет в составе игрока с самым большим процентом побед в ЛЧ
Вспомним топ-10 игроков с самым большим процентом побед в самом престижном турнире Европы
У 25-летнего полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса наибольший процент выигранных матчей в истории Лиги чемпионов среди игроков, сыгравших по меньшей мере 25 поединков в турнире – 80%.
В тех матчах ЛЧ, в которых англичанин участвовал (25), «красные» победили 20 раз.
Игроки (сыгравшие 25+ матчей) с наибольшим процентом побед в Лиге чемпионов
- 80% – Кертис Джонс (Англия), 25 матчей
- 77% - Дани Себальос (Испания), 35 матчей
- 76% – Габри (Испания), 34 матча
- 76% – Луис Густаво (Бразилия), 29 матчей
- 75% – Альфонсо Дэвис (Канада), 53 матча
- 74% – Бенджамен Павар (Франция), 57 матчей
- 73% – Жером Боатенг (Германия), 85 матчей
- 73% – Начо Фернандес (Испания), 70 матчей
- 73% – Джамал Мусиала (Германия), 48 матчей
- 73% – Райан Гравенберх (Нидерланды), 37 матчей
В первом матче 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26, в котором Ливерпуль уступил на выезде Галатасараю со счетом 0:1, Джонс на поле так и не появился.
Ждем рекордсмена в завтрашней ответной игре?
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 марта 2026, 15:02 15
Коноплю может заменить Михайличенко
Бокс | 17 марта 2026, 05:55 3
Усик против допуска россиян
Футбол | 17.03.2026, 17:47
Бокс | 17.03.2026, 07:38
Футбол | 17.03.2026, 01:09
