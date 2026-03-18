Форвард, которым интересовалась сборная Украины, получил вызов от Шотландии
22-летний форвард Робби Уре получил шанс проявить себя под руководством Скота Гэмилла
Форвард шведского «Сириуса» Робби Уре получил дебютный вызов в расположение сборной Шотландии U-21 на матчи квалификации чемпионата Европы против Чехии (27 марта) и Португалии (31 марта).
В услугах талантливого 22-летнего футболиста была заинтересована сборная Украины – интерес со стороны «сине-желтых» ранее подтвердил сам шотландец.
Уре признался, что украинские скауты следили за ним: «Меня просматривали скауты из Украины, я не нервничаю из-за этого. Я молод, буду сохранять спокойствие, посмотрим, что получится. В прошлый раз они пытались оформить мне паспорт.
Это было несколько месяцев назад. Но не думаю, что это произойдет. У Украины есть пара высококлассных нападающих, и они играют в ведущих европейских лигах», – сообщил ранее Робби.
Наставник шотландской команды Скот Гэмилл вызвал 21 футболиста на предстоящие поединки, шанс проявить себя получит и Уре, который в нынешнем сезоне провел четыре игры и забил четыре гола.
#SCO21s | Scot Gemmill has named his squad for this month’s #U21EURO qualifiers against Czechia and Portugal.— Scotland National Team (@ScotlandNT) March 17, 2026
➡ Read more here: https://t.co/P5Lhm4W9DQ#YoungTeam pic.twitter.com/zg5UlZIAHj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
