  Форвард, которым интересовалась сборная Украины, получил вызов от Шотландии
18 марта 2026
Форвард, которым интересовалась сборная Украины, получил вызов от Шотландии

22-летний форвард Робби Уре получил шанс проявить себя под руководством Скота Гэмилла

Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Уре

Форвард шведского «Сириуса» Робби Уре получил дебютный вызов в расположение сборной Шотландии U-21 на матчи квалификации чемпионата Европы против Чехии (27 марта) и Португалии (31 марта).

В услугах талантливого 22-летнего футболиста была заинтересована сборная Украины – интерес со стороны «сине-желтых» ранее подтвердил сам шотландец.

Уре признался, что украинские скауты следили за ним: «Меня просматривали скауты из Украины, я не нервничаю из-за этого. Я молод, буду сохранять спокойствие, посмотрим, что получится. В прошлый раз они пытались оформить мне паспорт.

Это было несколько месяцев назад. Но не думаю, что это произойдет. У Украины есть пара высококлассных нападающих, и они играют в ведущих европейских лигах», – сообщил ранее Робби.

Наставник шотландской команды Скот Гэмилл вызвал 21 футболиста на предстоящие поединки, шанс проявить себя получит и Уре, который в нынешнем сезоне провел четыре игры и забил четыре гола.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
