«Интерес – реальный». Экс-форвард Рейнджерс может усилить сборную Украины

Шотландский нападающий шведского «Сириуса» Робби Уре подтвердил информацию о том, что он может получить украинское гражданство.

«Честно говоря, я понятия не имею, что сейчас происходит. Интерес — реальный, и я знаю, что они мной интересуются. Теперь мне просто нужно подождать и посмотреть, что будет.

Меня просматривали скауты из Украины, я не нервничаю из-за этого. Я молод, буду сохранять спокойствие, посмотрим, что получится. В прошлый раз они пытались оформить мне паспорт. Но я знаю не больше, чем вы.

Это было несколько месяцев назад. Больше я ничего не слышал, посмотрим. Но не думаю, что это произойдет. У Украины есть пара высококлассных нападающих, и они играют в ведущих европейских лигах. Я не думаю, что это произойдет», — сказал 22-летний нападающий в интервью Fotbollskanalen.

Уре — воспитанник шотландского «Рейнджерса». Его дедушка — этнический украинец. В текущем сезоне Робби сыграл в составе «Сириуса» четыре матча, в которых забил четыре гола.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку команды на матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 со шведами.